Tragico incidente a Falerna avvenuto oggi pomeriggio. Un 65enne, Gioacchino Folino Gallo, residente nel centro tirrenico lametino, è rimasto schiacciato dalla motozappa con cui stava lavorando un terreno di sua proprietà. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono in corso le verifiche dei carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti.

L’uomo era un dipendente della Sacal, la società che gestisce gli aeroporti calabresi. Era un caposquadra del servizio smistamento bagagli operante a Lamezia Terme.