Il tribunale del Riesame di Catanzaro ha disposto la revoca della misura di interdizione dai pubblici uffici per Rosario Mendicino, vigile urbano in forza al Comune di Falerna e coinvolto lo scorso aprile insieme al segretario comunale in una vicenda che li vedeva imputati a vario titolo per accusa di abuso d’ufficio in concorso e falsità materiale e ideologica.



Ad operare su richiesta della Procura di Lamezia Terme erano stati i carabinieri della Stazione di Falerna Scalo. Ora arriva l’annullamento da parte del Riesame. Mendicino, assistito dal legale Francesco Stella, potrà così tornare ad operare la sua professione.