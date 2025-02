Finisce con un decreto d'archiviazione l'indagine della procura di Cosenza nei confronti di oltre 240 persone accusate inizialmente di truffa ai danni dell'Inps.

L'inchiesta riguardava alcuni soggetti che venivano “arruolati” per riscuotere diverse indennità: disoccupazione, assegni nucleo familiare, malattia e maternità in favore dell’azienda agricola “Valle Crati” con sede legale a Bisignano.

Nel mirino della Guardia di Finanza erano finite le presunte fittizie giornate lavorative e quelle di malattia relative agli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

Originariamente, la procura di Cosenza riteneva che gli indagati avessero indotto in errore l'Inps sulla ricorrenza dei presupposti richiesti per l’erogazione delle indennità dovute per disoccupazione, assegni nucleo familiare, malattia e maternità in favore dell’azienda “attenzionata” la quale avrebbe conseguito un ingiusto profitto, con relativo danno per l’istituto previdenziale, costituito nella presunta indebita percezione di centinaia di migliaia di euro.

A seguito dei primi interrogatori, di cui la nostra testata ha parlato diffusamente in altri servizi, il pubblico ministero Marialuigia D'Andrea, ha ritenuto che non sussistono i presupposti per esercitare l'azione penale nei confronti degli indagati per assenza di una ragionevole previsione di condanna.

L'ufficio di procura, dopo aver effettuato gli opportuni approfondimenti sulla scorta delle indicazioni fornite in sede di interrogatorio da parte di alcuni indagati ed alla luce del nuovo scenario offerto dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 8304 del 26 febbraio 2024, ha deciso di riqualificare le fattispecie di reato per le quali si è proceduto nella indebita percezione di erogazioni pubbliche, reato previsto dall'articolo 316 ter del codice penale.

La magistratura inquirente cosentina, recepiti le memorie difensive, a cominciare da quella fornita dalla difesa del principale indagato, l'imprenditore agricolo Sergio Pancaro, assistito dagli avvocati Ferruccio e Domenico Mariani, ha evidenziato nella richiesta di archiviazione del fascicolo, successivamente chiuso dal gip Alfredo Cosenza, che per come confermato da un funzionario dell'Inps il controllo preventivo espletato dall'ente erogatore è di natura presuntiva in quanto si risolve nei seguenti passaggi: la legittimità della dichiarazione è valutata attraverso il ricorso alle banche dati in uso alle pubbliche amministrazioni; verificare se la domanda riferita ai rapporti di lavoro dell'anno precedente è pervenuta entro il termine decadenziale del 31 marzo; viene verificata l'indicazione delle giornate lavorative che deve essere pari almeno a 51 affinché possa essere erogato l'emolumento richiesto.

Questi elementi, confrontati con il materiale investigativo in atti, ha fatto ritenere che alcun controllo sostanziale sia stato espletato sulla genuinità del rapporto di lavoro e quindi sulla effettiva realizzazione delle prestazioni dichiarate. Inoltre, il pm D'Andrea ha osservato che le annualità in contestazione integrano singole fattispecie di reato in quanto i lavoratori, per i singoli periodi di riferimento, hanno presentato autonome istanze corredate dalla relativa documentazione.

I nomi degli indagati

Pancaro Sergio

Aceto Annalisa

Adornetti Assunta

Algieri Angela

Algieri Anna

Algieri Santina

Algieri Umile

Ammirata Maria

Amodio Lucia

Arena Assunta

Bacoli Rosella

Baldino Livia

Baldino Maria

Barani Iuliana

Basile Angela

Belsito Concetta

Belsito Loretta

Bentivedo Angela Francesca

Bentivedo Aurora

Bentivedo Stefania

Bianco Antonietta

Bianco Virgilio

Bica Veniamin

Bisignano Angela

Bisignano Rosellina

Braile Carmela

Braile Maria Daniela

Bria Pina

Bria Valeria

Brogno Maria

Bruno Veronica

Cairo Aurora

Cairo Rosaria

Caloiero Concetta Maria

Caloiero Franca

Calvano Rosa

Camera Giovanni

Camera Simona

Campise Maria Concetta

Capalbo Giuseppina

Caputo Ida Lucia

Caravetta Enrico

Caravona Marisa

Carnevale Giuseppe

Castrovillari Lucia

Cataldo Ninetta

Celico Carmine

Celsi Francesca

Cofone Angela

Cofone Stefania

Conforti Angela

Cosenza Ida

Cozzolino Ernesto

Cucciniello Carmela

D'Agostino Angelo

D'Alcantera Maria Francesca

D'Ambrosio Federica

Damiano Giovanna

De Bonis Antonella

De Giacomo Jenny

De Luna Francesca

De Marco Rosaria

Dima Ruggiano Silvana

Dima Ruggiano Simona

Fabbricatore Adriana

Falco Mario

Falcone Assunta

Ferraro Alessandra

Ferraro Anna

Ferraro Annalisa

Ferraro Annunziata

Ferraro Gilda

Ferraro Salvatore

Ferraro Tiziana

Filice Giuseppe

Fiorito Elvira

Franzese Carmela Carmen

Franzese Loredana

Fusaro Gina

Fusaro Giuseppina

Fusaro Immacolata

Fusaro Luisa

Fusaro Maria Rosanna

Fusaro Pina

Fusaro Simona

Gabriele Angela

Gabriele Elisa

Gabriele Gianpiero

Gabriele Maria

Gabriele Rosa

Gabriele Rosetta

Gatto Maria Antonietta

Gencarelli Antonella

Gencarelli Giuseppa

Gencarelli Ida

Gencarelli Immacolata

Gencarelli Maria ('53)

Gencarelli Maria ('76)

Gencarelli Mirella

Gencarelli Rosaria

Giannotta Celestino

Giorno Maria

Giuliani Gustavo

Gradilone Elisa

Greco Monica

Gaccione Annunziata

Guido Anna

Guido Francesco

Guido Giuseppina

Iaquinta Antonietta

Iaquinta Donata

Iaquinta Laura

Iaquinta Teresa

Iaquinta Umile

Imbrogno Laura

Ippolito Mario Guido

Iusi Maria

Kamara Abdul

Lannia Vania

Latawicc Elzbieta

Licursi Andriana

Licursi Francesca

Licursi Michele

Liguori Anna

Liguori Maria Teresa

Liguori Ornella

Liguori Rita

Liguori Silvana

Lionetti Concetta

Lucieri Domenico

Luzzi Angela

Luzzi Anna

Luzzi Franca

Luzzi Giancarlo

Luzzi Ida

Luzzi Rosa ('63)

Luzzi Rosa ('80)

Magliari Mirella

Mancuso Giulio Barbaro

Mango Salvatore

Mansueto Silvana

Marazito Annita

Marziatico Jessica

Massaro Rosanna

Annunziato Mauro

Meringolo Maurizio

Micieli Aurora

Molinaro Evelina Angela

Molino Bina Valentina

Molino Lucia Nadia

Montagna Anna Rosa Giacomina

Montalto Francesco

Morcavallo Carlo

Morcavallo Franca Emilia

Murano Patrizia

Nicoletti Silvana

Orfello Anna

Orlando Maria Pia

Paffile Donatella

Paldino Ada

Paldino Maria Scala

Palermo Romina

Paletta Stefania

Pancaro Ines

Pancaro Silvana

Pasqua Daniela

Pasqua Giuseppe

Passacatini Lucia

Paterno Giuseppe

Patrignani Ivana

Perri Maria

Petrasso Rosa

Picarelli Annina

Pignataro Francesco

Pignataro Giorgia

Piraino Anna Maria

Pirillo Annunziatina Gemma

Pirri Annunziata

Polizzo Giovanni

Prezioso Celestino

Prezioso Concetta ('61)

Prezioso Concetta ('77)

Prezioso Giuseppe

Prezioso Maria Agostina

Prezioso Rosalba

Pucciano Franca

Pugliese Antonietta

Pugliese Concetta

Pugliese Maria Teresa

Raddi Luca

Rago Carla Rosaria

Rago Pierluigi

Rago Rosanna

Re Antonietta Maria

Ripoli Francesco

Ripoli Massimo

Ritaccio Annunziata

Ritacco Concettina

Ritacco Francesco

Ritacco Gina

Ritacco Manuela

Ritacco Maria

Ritacco Simona

Roberti Stefania

Russo Umile

Salerno Aniela

Salerno Maria Concetta

Savaglia Franca

Sbarra Anna

Sbarra Giuseppina

Scaglione Matteo Nicolino

Scaglione Vincenzo

Scaramuzzo Giovanni

Scaramuzzo Lucia

Scaramuzzo Maria

Shaidu Saliu

Sita Katia

Sochacka Agnieska Magdalena

Soria Anna

Soria Antonella

Spagnuolo Remo

Spallato Assunta

Sposato Adele

Sposato Maria ('61)

Sposato Maria (57)

Sposato Stella

Stavale Elisa

Stella Angela

Stilla Angelina

Straface Francesca

Sulanjaku Astrit

Terranova Maria

Tincenvide Luigina

Tripoli Annunziata

Tunnera Antonietta

Vasilev Kiril

Veloce Antonia

Verri Veronina

Verta Francesca

Vigliaturo Anna

Vilardo Lorentina

Viteritti Rossella

Vocaturo Giancarlo

Vuono Francesca

Zazzaro Francesco

Nel collegio difensivo figurano tra gli altri gli avvocati Ferruccio Mariani, Pasqualino Maio, Herman Altomare, Costantino Guido, Raffaele Rigoli, Marco Tarsitano, Massimo Petrone, Franco Napolitano, Pasquale Pisani e Angelo Romano.