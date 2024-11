Il giudice ha accolto la richiesta del pm Tridico perché il fatto non sussiste

Si è chiuso con un’assoluzione perché il fatto non sussiste il processo nei confronti del professore dell’Unical Daniele Gambarara e del giornalista Rai Pino Nano. I due erano imputati nel cosiddetto procedimento “110 e lode” per presunti falsi esami alla facoltà di Lettere dell’Unical. Il giudice monocratico del Tribunale di Cosenza Urania Granata, ha accolto non solo le tesi difensive degli avvocati di Nano e Gambarara ma anche la richiesta del pubblico ministero Tridico. Nel merito gli avvocati hanno dimostrato la non sussistenza dell’ipotesi accusatoria secondo cui il professor Gambarara, in qualità di presidente del corso di laurea in Filosofia e Scienze della Comunicazione avrebbe falsificato un verbale del Consiglio del corso di laurea in merito al trasferimento da altro ateneo di Pino Nano convalidando in maniera artata alcuni esami che erano stati sostenuto in precedenza in un’altra sede universitaria. Per quanto riguarda Pino Nano cade l’ipotesi accusatoria secondo cui avrebbe falsamente affermato di aver superato gli esami in questione. Le posizioni dei due imputati erano state stralciate nell'ambito del processo che vede sul banco degli imputati anche studenti, laureandi, personale amministrativo e qualche altro docente. Lo scorso 24 novembre il tribunale, dopo la deposizione di un’altra docente, aveva assolto Pino Nano da un capo di imputazione che era quello che riguardava l'esame di Filosofia politica. Dopo una breve camera di consiglio il giudice Granata ha assolto Nano e Gambarara con la formula più ampia.

Francesco Pirillo