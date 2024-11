Il tribunale vecchio del capoluogo è stato evacuato ma le squadre speciali degli artificieri che hanno ispezionato le stanze dello stabile non hanno trovato nulla di esplosivo

Catanzaro - Falso allarme bomba alla Procura di Catanzaro. Il Tribunale vecchio del capoluogo è stato evacuato. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno ispezionando lo stabile ma non hanno trovato materiale esplosivo Non è ancora chiaro da chi sia partito l’allarme, il personale in servizio nel palazzo di giustizia era stato mandato per strada. Le attività riprenderanno normalmente.