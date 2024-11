I coniugi, dopo vari tentativi di riavviare il motore, hanno deciso di chiamare la Guardia Costiera di Cetraro per avere assistenza

Una famiglia che si trovava a bordo di un piccolo natante al largo della costa tirrenica cosentina e' stata soccorsa e tratta in salvo dalla Guardia Costiera. L 'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Cetraro è stato contattato telefonicamente nella serata di ieri da una donna di Lucca ma domiciliata per le vacanze estive a Cittadella del Capo di Bonifati che, con toni molto agitati, ha segnalato di essere in mare su un piccolo natante con i figli di 7 e 9 anni ed il marito, rimasti alla deriva ed in balia delle correnti per un guasto al motore fuoribordo ad oltre 2- 3 miglia dalla costa, in corrispondenza di Cittadella del Capo e Cetraro.

Dopo vani tentativi di riavviare il motore e di ricevere assistenza da terra da qualche conoscente, con i due piccoli figli in lacrime, spaventati anche per l'agitazione dei genitori, i coniugi hanno deciso di chiamare la Guardia Costiera di Cetraro per avere assistenza. Dopo neppure quindici minuti dalla segnalazione, la Motovedetta Search and Rescue CP 851 ha potuto avvistare il natante con la famiglia a bordo a circa tre miglia dal faro di Capo Bonifati, senza mai perdere il contatto telefonico con gli occupanti del mezzo, al fine di tranquillizzarli. A tal proposito la Capitaneria ricorda che per ogni emergenza in mare e' sempre attivo, 24 ore su 24, il numero blu 1530, gratuito da tutta Italia, che permette un collegamento immediato con la sala operativa della Guardia Costiera piu' vicina, al fine di consentire un intervento tempestivo sul posto. (AGI)