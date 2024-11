Le prenotazioni per gli over 40 scatteranno tra il 19 e il 20 maggio. Il dirigente generale della Prot Civ regionale Varone: «Ottimi risultati»

Sono 26.516 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri, 15 maggio, nel corso del "Family vax say" in Calabria. L'iniziativa è stata promossa dalla Regione Calabria in occasione della "Giornata Internazionale della Famiglia".

«Stiamo dimostrando che possiamo fare ottimi risultati. Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando con impegno, professionalità e grande cuore. I numeri che stiamo producendo sono frutto del lavoro di squadra». Così, in una nota, il dirigente generale della Protezione Civile Calabria Fortunato Varone.

La Prot Civ ricorda, inoltre, che le prenotazioni per gli over 40 scatteranno in Calabria tra il 19 e il 20 maggio: «La decisione si è resa necessaria per organizzare al meglio la vaccinazione anche per questa fascia d'età»

I dati provincia per provincia



Il 'Family Vax Day' ha registrato una buona adesione tra i calabresi, ecco i dati delle 5 province:

Cosenza 9668

Catanzaro 6335

Reggio Calabria 5632

Vibo Valentia 2299

Crotone 2180