Francesco Macrì, 73 anni, era seduto davanti a un bar quando è stato raggiunto da vari colpi d’arma da fuoco.

CROTONE - Si torna a sparare in Calabria. E non in zone isolate, ma in luoghi pubblici. Ieri sera il far west si è spostato nel centro di Crotone. Dinanzi a un bar, un anziano di 73 anni è stato raggiunto da vari colpi d’arma da fuoco. Bersaglio dei sicari, Francesco Macrì, ferito in varie parti del corpo. Il fatto di sangue in via Reggio, una delle strade centrali della città pitagorica. L’uomo si trovava seduto dinanzi a un locale pubblico quando lo hanno raggiunto vari proiettili sparati da più persone. Immediati i soccorsi dei sanitari che in queste ore stanno cercando di sottrarlo a un infausto destino. Sul fatto indagano gli uomini della squadra mobile di Crotone che hanno effettuato i primi rilievi. (tf)