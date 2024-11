È successo nel quartiere Ferriata. Il giovane è stato trasportato in ospedale mentre sul posto sono giunte le forze dell'ordine per l'avvio delle indagini

Ancora sangue in Calabria. Intorno alle 19 questa sera nel quartiere Ferriata in uno dei vicoli del centro storico a Crotone un uomo di 36 anni, t.g., è stato ferito alle gambe da uno o più colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto soccorso San Giovanni di Dio di Crotone. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Crotone per i rilievi e l'avvio delle indagini.