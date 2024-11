Armi in pugno i malviventi hanno assaltato l'ufficio vicino agli stabilimenti termali. Sono braccati dai carabinieri. Disagi per la circolazione stradale

Hanno incendiato una Fiat Uno, probabilmente rubata, lungo la Statale 283 delle Terme di Guardia Piemontese, per creare un diversivo. Poi hanno fatto irruzione nell'adiacente ufficio postale. Armi in pugno hanno intimato al personale di consegnare il denaro. Qualcosa però sarebbe andato storto e i malviventi, almeno tre secondo alcune testimonianze, tutti con il volto travisato, si sarebbero limitati, secondo quanto si è appreso, ad arraffare il denaro delle pensioni appena incassate da alcuni anziani, in fila allo sportello. i ladri si sono poi dati alla precipitosa fuga. Sulle loro tracce ci sono i carabinieri della compagnia di Paola e della stazione di Guardia Piemontese. Sul posto anche i vigili del fuoco e una unità del 118. Il veicolo dato alle fiamme ha bloccato il traffico sull'importante arteria, generando anche notevoli disagi alla circolazione.