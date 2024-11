Fissata la data in cui si deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Dda di Catanzaro nell'ambito dell'inchiesta incentrata sugli affari della cosca Grande Aracri e in cui è coinvolto anche l'ex presidente del consiglio regionale

È stata fissata per il 29 ottobre l'udienza preliminare dopo che la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per 24 persone imputate nell'inchiesta denominata "Farmabusiness", incentrata sulla cosca Grande Aracri e i suoi presunti sodali accusati di avere usato il denaro illecitamente acquisito dal clan per investirlo nell'affare della vendita all'ingrosso dei farmaci.

Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, l'aggiunto Vincenzo Capomolla e i sostituti Domenico Guarascio e Paolo Sirleo hanno chiesto il processo per i componenti della cosca, e per professionisti e politici tra i quali l'ex presidente del consiglio regionale della Calabria Domenico Tallini, di Fi, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e di voto di scambio politico mafioso.

Le accuse mosse agli imputati sono, a vario titolo, associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, tentata estorsione, ricettazione e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Nell'inchiesta sono coinvolti anche i più stretti familiari del boss Nicolino Grande Aracri: la moglie Giuseppina Mauro, la figlia Elisabetta Grande Aracri, il fratello Domenico Grande Aracri, il genero Giovanni Abramo.

Farmabusiness, le richieste di rinvio a giudizio: i nomi

Queste tutte le richieste di rinvio a giudizio (oltre a Tallini): Maurizio Sabato, 55 anni, di Catanzaro; Domenico Scozzafava, 40 anni, di Catanzaro; Lorenzo Iiritano, 62 anni, di Catanzaro; Giovanni Abramo, 45 anni, di Crotone, Tommaso Patrizio Aprile, 56 anni, di Catanzaro; Pasquale Barberio, 76 anni, di Isola Capo Rizzuto; Serafina Brugnano, 44 anni di Cutro; Santo Castagnino, 59 anni, Mesoraca; Giuseppe Ciampà, 43 anni, di Cutro; Pasquale De Sole, 77 anni, Roma; Paolo De Sole, 47 anni, Cesena; Donato Gallelli, 46 anni, Catanzaro; Domenico Grande Aracri, 56 anni, Cutro; Elisabetta Grande Aracri, 39 anni, residente a Cutro; Salvatore Grande Aracri, 35 anni, Cutro; Salvatore Grande Aracri, 42 anni, Brescello Gaetano Le Rose, 49 anni, Cutro; Gaetano Le Rose, 46 anni, di Sissa Trecasali; Giuseppina Mauro, 67 anni, Cutro; Pancrazio Opipari, 46 anni, di Sellia Marina; Salvatore Francesco Romano, 43 anni, Cutro; Raffaele Sisca, 49 anni, di Crotone; Domenico Villirillo, 54 anni, Crotone.