VIDEO | La città capoluogo si prepara ad una graduale riapertura delle attività commerciali. Il presidente del Consiglio comunale spiega i termini della nuova ordinanza non ancora in vigore

Weekend di lavoro a Palazzo De Nobili a Catanzaro dove per tutto il giorno si è lavorato ad una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da lunedì disciplinando le riaperture di attività commerciali e luoghi di aggregazione. «Abbiamo detto di sì alla riapertura dei parchi ma con il divieto assoluto di aggregazione» ha spiegato il presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Marco Polimeni.

Cosa si potrà fare

«Sì anche alla riapertura della spiaggia, dei cimiteri e alle passeggiate e alle attività motorie sul lungomare e nelle nostre bellissime pinete. Lo sport individuale è consentito anche andando fuori dal Comune purchè avvenga nel rispetto delle limitazioni imposte dagli altri Comuni. Quindi penso che se si voglia fare pesca subacquea in un comune limitrofo che lo consente, lo si può fare. Lo stesso vale per chi voglia andare in bici. È consentita la possibilità sia per i privati che per i professionisti fare la manutenzione e il rimessaggio delle barche».

Evitare l'impugnazione

Un provvedimento ben tarato e che arriva a pochi giorni da quello adottato dal presidente della Regione, Jole Santelli. In parte accoglie, in parte no quelle misure anche per evitare passi falsi in vista di un'eventuale impugnazione del Governo. «Le attività commerciali saranno autorizzate a preparare il cibo da asporto e la consegna a domicilio, non si potrà fare la consegna interna» spiega ancora Marco Polimeni.

No ai caffè ai tavoli all'aperto

Ma per sorseggiare un caffè ai tavolini all'aperto bisognerà dunque ancora attendere: «Non è consentito il servizio ai tavolini per bar e ristoranti. Stiamo lavorando piuttosto ad una iniziativa che possa consentire a queste attività di ristorazione l'estensione degli spazi pubblici considerate le limitazioni vigenti per il distanziamento sociale ed eventualmente una sospensione della Tosap».