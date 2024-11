Ennesimo tagico incidente mortale sulla statale 107. La vittima è la ventiduenne Chiara Gentili. In gravi condizioni il fidanzato trasportato all’ospedale di Cosenza

Scontro frontale tra due autovetture sulla strada statale 107 Silana-Crotonese, nei pressi di Spezzano della Sila (Cosenza), nella zona di Croce di Magara. La vittima è Chiara Gentili, originaria di San Mauro Marchesato, ma residente a Firenze. Nell'incidente sono rimaste gravemente ferite anche altre due persone, l'uomo che la accompagnava in auto e il conducente di un'altra vettura.

Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso e i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Cosenza. Una delle due auto si è incendiata dopo l'impatto.

Secondo una prima ricostruzione la ragazza si trovava in Calabria per motivi di lavoro, stava percorrendo la Silana-Crotonese, quando la vettura avrebbe impattato frontalmente contro un'altra nel comune di Spezzano Silano. In corso le indagini per appurare la dinamica dell’incidente.