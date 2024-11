Circa trenta minori eritrei, sbarcati al porto di Reggio Calabria lo scorso 20 settembre, sarebbero stati contattati da un loro connazionale, che dietro un corrispettivo in denaro, si era dichiarato disposto ad aiutarli illegalmente a raggiungere il nord dell’Europa per permettere loro di ricongiungersi ai familiari

Nella giornata di ieri la Polfer di Reggio Calabria, con l’ausilio della Squadra Volanti della Questura, ha tratto in arresto per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina un cittadino eritreo, G.M.S., 25 anni, regolarmente soggiornante in Italia.

Il giovane aveva contattato e chiesto circa duecento euro a 30 ragazzi eritrei minorenni per fuggire da Reggio Calabria e raggiungere il nord dell’Europa per ricongiungersi con i loro familiari. I minori sbarcati domenica 20 settembre al Porto di Reggio Calabria, pare fossero stati affidati ai servizi sociali del Comune e ricoverati presso il centro di prima accoglienza, in attesa che fosse formalizzata la loro presenza sul territorio nazionale.

L’uomo, dopo le operazioni di identificazione svolte dal Personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, è stato associato presso la Casa Circondariale di Arghillà (RC), a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Terminate le procedure di rito i minori sono stati nuovamente affidati ai servizi sociali.