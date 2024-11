In un affollato auditorium Versace del Cedir, il neo procuratore nazionale antimafia ha incontrato la cittadinanza per un ultimo momento insieme

C'è tanta emozione nelle parole di Federico Cafiero De Raho nel giorno del suo saluto a Reggio Calabria. Nell'auditorium Versace del Cedir, il neo procuratore nazionale antimafia ha voluto incontrare la cittadinanza per un ultimo momento insieme. Alla presenza delle autorità civili, religiose e militari - che hanno portato il loro saluto al nuovo capo della Dna - si è vissuta una giornata per certi versi storica, con una massiccia presenza di giovani e cittadini, che non hanno voluto far mancare un ideale abbraccio affettuoso a colui che ha riacceso la speranza in riva allo Stretto.

Particolarmente significative le parole del presidente della Corte d'appello, Luciano Gerardis, che ha detto a chiare lettere come quello di oggi non sia un addio ma solo un arrivederci. «Farà ancora tanto per noi», ha ribadito Gerardis, rivolgendosi a Cafiero.

Molto appassionato anche l'intervento del Prefetto di Reggio, Michele Di Bari, che ha voluto rimarcare il lavoro svolto dal procuratore come modello da seguire anche fuori dai confini provinciali. E poi il saluto frizzante di studenti ed associazioni per un magistrato che lascia un segno indelebile nelle coscienze dei calabresi.

L'intervista a Federico Cafiero De Raho: