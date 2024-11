Grave incidente stradale a Vibo Valentia lungo la strada Statale 18 fra Vibo e località Silica. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto di grossa cilindrata si è scontrata con un furgone Fiat, colpito sul lato anteriore sinistro. Nel violento impatto, ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 18 anni di Vibo Marina, sbalzato sull’asfalto, mentre il conducente del furgone ha pure lui riportato ferite attenuate dall’airbag. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, mentre si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso per trasferire il ferito – in gravi condizioni – all’ospedale di Catanzaro. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente da parte delle forze dell’ordine al fine di accertare eventuali responsabilità.