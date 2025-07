Un corriere della droga è stato fermato sull’autostrada A2 del Mediterraneo, che si conferma uno snodo centrale per il trasporto di sostanze stupefacenti nella provincia di Reggio Calabria.

Lo dimostra l’operazione portata a termine qualche giorno fa da un’unità operativa della Polizia stradale di Palmi. Mentre gli agenti controllavano i frequentatori dell’area di servizio “Rosarno Ovest”, si sono accorti del comportamento anomalo di un uomo, vicino ad un’autovettura Bmw ferma nelle vicinanze dell’impianto di erogazione di carburante per i mezzi pesanti. L’auto era posizionata in maniera defilata e poco visibile e il conducente, rendendosi conto di essere osservato, è risalito a bordo del veicolo per tornare in autostrada.

I poliziotti, insospettiti dalla manovra, hanno deciso di seguire il veicolo, che è stato fermato in condizioni al successivo svincolo di Palmi. A quel punto il mezzo e il conducente, un bulgaro di 24 anni residente a Rosarno e regolare sul territorio nazionale, sono stati sottoposti a perquisizione. Il giovane, secondo quanto riferito, sarebbe apparso piuttosto nervoso e reticente nello spiegare la propria presenza nell’area di servizio.

Il controllo ha permesso di rinvenire all’interno della Bmw quattro buste sigillate contenente una sostanza che è stata successivamente analizzata: si trattava di cannabis del peso complessivo di 2 chilogrammi.

Gli agenti hanno sequestrato la droga rinvenuta e arrestato in flagranza il giovane per il reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Il pm della Procura di Palmi, tempestivamente informata, ha disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari.