La polizia stradale ha scoperto 900 esemplari in un furgone diretto a Palermo

Quaglie, pernici e fagiani, novecento esemplari stipati dentro un furgone diretto a Palermo.

Gli Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di gotto hanno individuato e fermato il mezzo, con all’interno quaglie, pernici, fagiani, in località Bazia di Furnari nel corso di specifici servizi autostradali predisposti dal Compartimento di Catania e dalla Sezione di Messina.



Gli animali erano trasportati senza che il proprietario avesse al seguito le prescritte autorizzazioni e le relative dichiarazioni di provenienza. Il conducente, secondo quanto riferito dall’ansa, li avrebbe acquistati in Calabria per poi trasferirli sino a Palermo dove sarebbero stati posti in vendita.

I medici veterinari del servizio veterinario hanno controllato gli animali riscontrandone le buone condizioni e l'assenza di malattie. Gli animali sono stati comunque sottoposti a vincolo sanitario che prevede l'obbligo per il conducente a recarsi immediatamente presso il distretto veterinario di Palermo, nel contempo avvisato, per ulteriori accertamenti e successivi controlli sugli stessi. Gli agenti hanno proceduto al ritiro della carta di circolazione del mezzo ed elevato una sanzione amministrativa per oltre due mila euro.