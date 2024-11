Sul posto i carabinieri di Lamezia al comando del capitano Tribuzio. Nessun ferito per il gesto folle dell’uomo

È sceso in strada ed ha iniziato a sparare senza per fortuna ferire o uccidere nessuno. L'episodio è successo a Feroleto Antico, nel Lametino. Ad impugnare l'arma un pregiudicato per piccoli reati, Fiorenza Naiden. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lamezia al comando del Capitano Tribuzio che lo hanno immediatamente posto in stato di fermo.

Tiziana Bagnato