A loro spettano le risorse destinate per il ristoro del danno causato nell'area di pesca del litorale in cui sono presenti le piattaforme estrattive dell'Eni

«Basta indugi. Le royalties ai pescatori del crotonese devono essere erogate nel più breve tempo possibile soprattutto alla luce del parere del Ministero delle Politiche sociali e del lavoro arrivato nei giorni scorsi nella Prefettura di Crotone», lo afferma l’eurodeputata del m5s, Laura Ferrara in una nota.

È dal 2014 che i pescatori delle marinerie del crotonese chiedono che gli vengano conferite le royalties, ossia i compensi che per legge vanno riconosciuti al titolare di un bene o di un brevetto. Continua la nota: «È da 5 anni che i pescatori delle marinerie del crotonese stanno chiedendo ciò che per diritto gli spetta, le risorse a loro destinate per il ristoro del danno causato nell'area di pesca del litorale crotonese, in cui sono presenti le piattaforme estrattive dell'Eni. Cinque mesi fa, - sostiene Ferrare - sollecitata dai pescatori e dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Crotone, Ilario Sorgiovanni, ho portato la questione all'attenzione della Commissione europea la quale, nella risposta fu chiara: le competenze sono delle autorità italiane, Regione ed Enti locali. Regione e Comuni si sono però trincerati fino ad oggi dietro una interpretazione sbagliata della normativa continuando a configurare l'indennizzo al pari di un aiuto di stato».

Il Ministro delle Politiche sociali e del lavoro ha spiegato: «È un equivoco interpretativo, superabile inquadrando l'erogazione delle royalties in una cornice giuridica appropriata che potrebbe fugare i dubbi in merito all'autentica natura solo risarcitoria delle misure in oggetto anche per il futuro». L’europarlamentare conclude: «Il Ministero retto da Luigi Di Maio chiarisce definitivamente che le royalties sarebbero dovute essere erogate, a favore dei pescatori del crotonese, sin dal 2014 senza soluzione di continuità. Il Governo non si è sottratto nel fornire una risposta legittima e che rende giustizia agli operatori ittici. Ora non ci sono più alibi».