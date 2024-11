La tragedia avvenuta a Thurio genera profondi disagi per i pendolari e i passeggeri lungo la tratta jonica calabrese. Due persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite in un incidente ferroviario che ha determinato il sequestro dell'intera area, la stessa interdetta al transito. Le autorità stanno attuando i necessari rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. L’organizzazione degli orari e i provvedimenti assunti da Trenitalia hanno suscitato un crescente malcontento tra gli utenti, evidenziato soprattutto attraverso i social media. Uno dei principali motivi di preoccupazione è rappresentato dagli orari alternati dei treni, sostituiti in parte da bus, che stanno causando notevoli disagi ai pendolari.

La cancellazione di treni intercity ha accentuato la frustrazione degli utenti che si trovano costretti a modificare i propri programmi di viaggio. Ecco alcuni treni intercity cancellati e sostituiti con bus nei giorni 13, 14 e 15 dicembre: Reggio Calabria Centrale (8:00) - Taranto (14:37); Taranto (8:30) - Reggio Calabria Centrale (14:40); Reggio Calabria Centrale (12:10) - Taranto (18:50); Taranto (13:06) - Reggio Calabria Centrale (19:50). Anche i treni regionali subiscono limitazioni di percorso e cancellazioni, con l'attivazione di corse sostitutive con bus per garantire almeno una parziale continuità dei servizi. Gli utenti esprimono il loro dissenso riguardo alla gestione della situazione e chiedono maggiori informazioni sulle tempistiche di ripristino della normale circolazione ferroviaria. La comunità attende con ansia risposte concrete dagli organi competenti e auspica un rapido superamento degli inconvenienti attuali, che stanno impattando pesantemente la routine quotidiana di numerosi cittadini lungo la tratta jonica calabrese.

I disagi causati si sono fatti sentire soprattutto il 13 dicembre 2023, con numerose cancellazioni e modifiche agli orari dei treni regionali. Il treno REG 5679, in partenza da Sibari alle 5:05 e diretto a Catanzaro Lido alle 7:27, è stato cancellato da Sibari a Crotone e sostituito con un servizio bus. Il bus ha continuato la corsa da Catanzaro Lido a Lamezia Terme Centrale per garantire eventuali connessioni. È importante notare che il bus ha effettuato una sosta presso il distributore ENI in via Nazionale e nella stazione di Corigliano Calabro. Analogamente, il treno REG 5646, partito da Crotone alle 5:00 e diretto a Sibari alle 6:17, è stato cancellato da Crotone a Sibari, con un bus sostitutivo che ha proseguito la corsa da Corigliano a Paola per i passeggeri in discesa. La situazione si ripete con altri treni (come il REG 5663, REG 5660, REG 5681, REG 5684, REG 5664, REG 5665, REG 5666, REG 5667, REG 5688, REG 5669, REG 5670, REG 5672, REG 5671, REG 5678, REG 5673, REG 5680, e REG 5677), tutti cancellati e sostituiti da bus con fermata presso il distributore ENI a Corigliano Calabro.

Per i passeggeri con destinazione Crotone, il treno REG 21674 da Catanzaro Lido a Crotone alle 20:40 è stato cancellato, con viaggiatori indirizzati su un bus sostitutivo del treno 21679. Infine, il REG 12979, in partenza da Sibari alle 22:41 e diretto a Crotone alle 23:59, è stato cancellato da Sibari a Crotone e sostituito con un bus, con fermata presso il distributore ENI a Corigliano Calabro. La situazione ha creato notevoli disagi per i pendolari, con l'utenza che esprime tutta l’indignazione per gli inconvenienti e la necessità di adeguarsi a modifiche improvvisate nei propri programmi di viaggio. Gli sforzi delle autorità sono concentrati sulla risoluzione rapida della situazione e sulla comunicazione efficace con i viaggiatori per garantire il ripristino tempestivo dei servizi ferroviari lungo la tratta jonica calabrese.