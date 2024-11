Si erano riuniti in un giardino privato per festeggiare l'amica nonostante le disposizioni anti contagio e la zona rossa. Sanzioni per 4.400 euro

Undici sanzioni a Sellia Marina durante una festa di compleanno. Nel dettaglio, in occasione del passaggio della Calabria in zona rossa, i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno ulteriormente intensificato i controlli volti al rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio dedicato, i militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Sellia Marina e della Stazione di Cropani hanno individuato un assembramento di giovani che, in totale spregio alle vigenti norme, si erano riuniti nel giardino di una privata abitazione per festeggiare il 21° compleanno di una loro amica. Plurime le infrazioni commesse dagli undici giovani, tra cui il mancato rispetto del divieto di assembramento e del distanziamento sociale, nonché il mancato utilizzo di dpi, con sanzioni amministrative elevate pari a complessivi 4.400 euro. I controlli condotti dall’Arma dei Carabinieri proseguiranno in misura ancora più serrata nei prossimi giorni, al fine di verificare puntualmente il rispetto delle ulteriori misure restrittive previste in occasione delle festività pasquali.