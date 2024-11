Si erano riuniti in un bar del centro storico per festeggiare un diciottesimo, in violazione delle norme in vigore per contrastare la diffusione del Covid. È successo a Palmi: i militari della sezione radiomobile dei carabinieri hanno notato la piccola folla nel locale. Subito sono scattate sanzioni amministrative per il titolare del bar e gli avventori. Il locale inoltre è stato chiuso per cinque giorni.