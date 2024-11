Il rogo ha interessato diversi automezzi in disuso. Ancora in fase di accertamento le cause

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 2 giugno a Rose, nel cosentino, per un incendio sviluppatosi all'interno di una officina situata in contrada Petraro. Le fiamme hanno distrutto diversi automezzi in disuso. Per domare le fiamme sono state necessarie alcune ore. Sul posto sono giunti tre automezzi di soccorso e 12 unità. In corso di accertamento le cause del rogo.