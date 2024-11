Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco

SAN PIETRO LAMETINO (CZ) - Un incendio è divampato nell’area per lo smaltimento dei rifiuti di san Pietro Lametino. L’impianto è gestito dalla società Econet-Ecosistem. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Il personale dello stabilimento è stato allontanato. Anche lo scorso anno si era verificato un episodio analogo. Sono in corso accertamenti per verificare le cause dell’incendio.