E' stato tratto in salvo il gregge che si trovava all'interno della struttura in legno. Sono state necessarie diverse ore prima di riuscire a sedare il rogo

Un vasto incendio ha colpito nel pomeriggio di ieri una struttura adibita a fienile e ricovero di un piccolo gregge a Chiaravalle Centrale nel Catanzarese. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle con il supporto di un’autobotte proveniente che hanno provveduto a mettere in salvo il gregge e a sedare le fiamme. Per una più efficace operazione di spegnimento si è reso necessario l'utilizzo di un escavatore per lo smassamento dell'enorme quantitativo di fieno.

Il rogo ha provocato ingenti danni alla struttura con la completa distruzione e crollo del tetto. Diverse le ore di lavoro necessarie per circoscrivere l'incendio evitando che questo si propagasse al magazzino adiacente. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino a notte inoltrata.

