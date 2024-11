Emanata l’ordinanza del comando di polizia municipale di Cosenza contenente le disposizioni sul traffico in concomitanza con la Fiera di San Giuseppe.

Hanno effetto dalle ore 14 di oggi 14 marzo fino alle ore 7 del 20 marzo prossimo i seguenti provvedimenti.

Divieto di sosta con rimozione

Viale Mancini per tutta la sua estensione

Via Sertorio Quattromani per tutta la sua estensione

Traversa di collegamento tra Viale Mancini e Via Rocco Chinnici

Via Baarlam di Calabria, su ambo i lat

Divieto di transito

Viale Mancini dalla rotonda Via Popilia - F. Palermo a Via Pio La Torre, eccetto i seguenti tratti: carreggiata nord dalla stazione di Servizio Eni a Via Antonino Scopelliti; carreggiata nord da Via Antonino Scopelliti a Via Marino; carreggiata sud, da Via Antonino Scopelliti alla stazione di servizio B-Fuel.

Doppio senso di marcia

Via Baarlam di Calabria

Hanno effetto dal 15 marzo fino alle ore 7 del 20 marzo prossimo i seguenti provvedimenti

Divieto di sosta con rimozione

Via Jordanes (già Via Catanzaro), ambo i lati

Via Stancati (già Via Reggio Calabria), ambo i lati

Piazza Mancini, per tutta la sua estensione

Bretella di raccordo da rotonda Via Reggio Calabria a Piazza Mancini

Via Serafini lato dx, da Viale Mancini a Via Popilia

Via Giulia, ambo i lati, da bretella per Via Falcone a Via Cirrao

Via Giulia, lato sx, da Via Cirrao a Via Popilia

Traversa da Via Curcio a Viale Mancini, lato dx

Traversa da Viale Mancini a Via Curcio lato dx

Via Antonino Scopelliti, lato dx, da Via Popilia a Viale Mancini

Via Marino, lato dx, da Via Popilia a Viale Mancini.

In caso di notevole presenza di visitatori ed elevata concentrazione e movimentazione pedonale sull’area di Piazza Mancini, si procederà, su valutazione degli agenti di polizia in servizio, ad istituire il divieto di transito sull’area compresa tra Piazza Matteotti, Via Baccelli e Via 24 Maggio; una corsia a senso unico di marcia su Piazza Mancini, da Via Piave a Via 24 Maggio.

Il percorso dei bus extraurbani

Tutti gli autobus in uscita dalla stazione delle autolinee di Piazza della Provincia percorreranno Via Quintieri da Via delle Medaglie d’Oro a Piazza Bilotti e Corso Luigi Fera. Questi provvedimenti integrano quelli della precedente ordinanza relativa al divieto di sosta con rimozione, sino alle ore 7 del 20 marzo, già istituiti su: Piazza Mancini, nel tratto Piazza Matteotti-Via Baccelli; Via Baccelli, per tutta la sua estensione; Largo Marinai d'Italia, per tutta la sua estensione; Lungo Crati De Seta, da Piazza dei Valdesi alla bretella per Piazza San Giovanni Gerosolomitano.