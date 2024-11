Aveva realizzato un ingegnoso sistema di by pass del contatore in modo tale da alimentare direttamente dalla rete elettrica pubblica la propria abitazione.

Dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato di energia elettrica CARUSO Vincenzo tratto in arresto dai Carabinieri della compagnia di Vibo Valentia nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati di tipo predatorio . Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Filadelfia si è infatti recata presso l’abitazione del Caruso – già noto alle forze dell’ordine in quanto tratto in arresto nel marzo del 2013 per detenzione ai fini di spaccio di 51 kg di Marijuana – ove, nel corso del controllo, aveva modo di appurare che lo stesso aveva realizzato un allaccio diretto alla rete elettrica. Personale enel intervenuto sul posto accertava l’illecito commesso. Accompagnato presso gli uffici della locale Stazione il CARUSO veniva dichiarato in arresto per il reato di furto aggravato e tradotto agli arresti domiciliari ove attenderà le determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.