Hanno percepito indebitamente circa 100mila euro facendo richiesta dei contributi agricoli falsificando i documenti e aggirando i veri proprietari dei terreni. Denunciate due persone per truffa allo Stato

La Guardia di Finanza di Cosenza ha constatato l’indebita percezione di finanziamenti comunitari per oltre 100.000 euro erogati, per il sostegno all’agricoltura calabrese, in favore di alcuni imprenditori che hanno attestato falsamente la disponibilità di terreni coltivabili.



Attraverso la predisposizione di falsi contratti di affitto di terreni venivano avviate le pratiche di richiesta di contributo senza lo svolgimento di alcuna effettiva attività agricola. I contratti di affitto a titolo oneroso, all’insaputa dei proprietari, venivano depositati presso l’ufficio del registro dell’Agenzia delle Entrate. Gli effettivi proprietari, ignari della stipula dei contratti e delle richieste di finanziamento relative ai propri terreni, venivano a qualificarsi affittanti (o locatori) con conseguente obbligo di dichiarare al fisco redditi mai percepiti ed esposizione al rischio di contestazioni e controlli.



Denunciate due persone per truffa ai danni dello Stato. L’erogazione dei contributi indebitamente richiesti è stata sospesa dall’Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.C.E.A.) e sono state avviate le attività di recupero delle somme indebitamente percepite.