Rischia di essere un autunno caldo con un lungo strascico di incendi quello si appresta ad avviarsi. Archiviato un agosto piuttosto piovoso e che ha limitato al minimo il numero di interventi, l'inizio di settembre ha al contrario fatto registrare un buon numero di incendi nel comprensorio catanzarese. Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale sono state impegnate nel fine settimana su diversi fronti di fuoco scoppiati nei comuni di Simeri Crichi, Borgia, Santa Caterina sullo Ionio. Neppure la città capoluogo è stata risparmiata dai roghi che si sono verificati nei quartieri a sud: a Germaneto, al Corvo e ad Alli.



A seguito del divieto di transito imposto ai mezzi pesanti sul ponte sul fiume Allaro, i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato stano intervenendo nel territorio reggino in supporto alle unità del distaccamento di Siderno. In particolare, si è intervenuti sulla statale 106 per alcuni roghi di arbusti e macchia mediterranea nei comuni di Stilo e Monasterace.

l.c.