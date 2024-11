E' successo la scorsa notte a Catanzaro Lido. Nell'impatto il giovane e' stato sbalzato dall'autovettura ed e' morto sul colpo

Si allunga la scia di sangue sulle strade calabresi. Un giovane di 22 anni, F.M., e' morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Catanzaro Lido. La sua autovettura, una Smart, e' finita contro un palo della luce situato su viale Crotone, nei pressi dello spartitraffico realizzato per la presenza del passaggio a livello. Nell'impatto il giovane e' stato sbalzato dall'autovettura ed e' morto sul colpo. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, mentre la polizia stradale ha avviato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente.