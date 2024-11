L'incidente è avvenuto nella serata di ieri in via Magna Grecia. Una giovane ha perso il controllo del mezzo a causa di un improvviso malore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Un incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri nella zona sud di Catanzaro, in viale Magna Grecia all’imbocco di via Stretto Antico. La vettura rimasta coinvolta nel sinistro è una Fiat 500, a bordo della quale vi era la sola conducente, una ragazza, che a causa di un malore ha perso il controllo del mezzo finendo con l’auto contro il muro di recinzione di una attività commerciale.

La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale per essere sottoposta alle cure del caso. Tuttavia, non versava in gravi condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura.

l.c.