Sono 99 gli indagati nell’ambito dell'operazione condotta dalla Dda e dalla Squadra mobile di Catanzaro. Le intercettazioni: «Minchia, si sente, no? Eh… una botta». Non solo smercio di narcotici ma anche estorsioni e attentati

L’incipit all’indagine portata a conclusione dal pm antimafia Chiara Bonfadini e dalla Squadra mobile di Catanzaro fu il sequestro di 71 grammi di cocaina a Mario Maiolo e Luciano La Rosa, arrestati in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio, il 5 settembre 2017 a Lamezia Terme. I cellullari dei due presunti pusher restituirono agli agenti del capoluogo di regione la traccia che, dopo anni di investigazioni serrate, hanno consentito di ricostruire la rete di narcotraffico che si sviluppava su Piazza Mercato, gestita - si legge nella misura cautelare vergata dal gip Barbara Saccà il 7 febbraio ed eseguita stamani - «da Antonio Pagliuso e Domenico Luigi Bonali».

Le misure

Novantanove indagati: sei in carcere (Antonio Pagliuso, 33 anni di Lamezia; Gian Domenico Bonali, 52 anni di Lamezia; Simone Bonali, 23 anni di Lamezia; Pasquale Buffone, 33 anni di Lamezia; Lorenzo Isabella Valenzi, 21 anni di Lamezia; Fausto Raso, 39 anni, di Lamezia ma residente in Svizzera), uno ai domiciliari (Antonio Cerra, 29 anni di Lamezia), quindici obblighi di dimora e uno di presentazione alla polizia giudiziaria.

La base operativa in un garage di Lamezia

Dai due presunti pesci piccoli all’intera rete, il passo fu lungo. Gli agenti della Squadra mobile di Catanzaro iniziarono con l’intercettare i destinatari della cocaina sequestrata a Maiolo e La Rosa e da qui affiorò via via la struttura di un’organizzazione tanto vasta quanto collaudata, che in un garage di Lamezia aveva una sorta di base operativa. Bonificato dalle microspie, non mise al riparo il gruppo guidato da Domenico Bonali e da Antonio Pagliuso dalle captazioni che, oggi, rappresentano l’architrave dell’impianto accusatorio sottoposto al vaglio del gip Saccà. Ma alle indagini hanno, seppur «in minima parte», contribuito alcune delle persone offese: il quadro probatorio, poi, è stato corroborato dai sequestri effettuati dai poliziotti nel corso dell’intera attività di monitoraggio dei loro bersagli.

«Minchia, si sente, no?». «Eh… Una botta». Gli arrestati commentavano con disinvoltura anche la qualità delle sostanze a loro disposizione. Cocaina, ma anche «erba». Il core business era il commercio al dettaglio: tante piccole dosI per un giro d’affari notevole. Uno degli intercettati: «Oh… Mi hanno presentato ad una persona. Gliene ho dati due pezzi, a novanta euro ciascuno…». Ed i quantitativi che gestivano coi loro grossisti erano interessanti: «Ogni sacco erano venti chili, ne hanno tolto, quattro o cinque, cento chili…». «Figlio di puttana, ma erba seria?».

Smercio di droga ma anche intimidazioni e danneggiamenti

La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, grazie al lavoro della Polizia di Stato, ha così formulato ben 264 contestazioni di reato. Prevalentemente episodi inerenti lo smercio di stupefacenti, ma anche danneggiamenti ed intimidazioni, a quanti non si piegavano al volere della ‘ndrangheta lametina che sul sistema di spaccio metteva il cappello. È il caso, ad esempio, dell’incendio di una trivella in uso alla Sien srl, all’interno del cantiere per i lavori del Parco della Pedichiusa di Lamezia Terme, al fine di colpirne il titolare, che avrebbe dovuto – secondo il presunto mandante dell’attentato – rinunciare al subappalto dei lavori. Le estorsioni non avrebbero neppure risparmiato attività commerciali e lidi balneari. Fatti reato sullo sfondo di traffico di droga che aveva in Lamezia Terme il suo crocevia ma che abbracciava anche altri territori calabresi, da Amantea a Rosarno, passando per il Vibonese e coinvolgendo clan delle altre province, come i Cracolici ed i Piromalli.

