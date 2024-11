A Vibo, a Piazza Municipio, un flash mob contro la #buonascuola di Renzi

Non si ferma l’ondata di proteste contro #labuonascuola, la riforma della scuola avviata dal Governo Renzi. A movimentarsi oggi i sindacati di Vibo che hanno organizzato un flash mob in Piazza Municipio.

Va avanti a tappe in questi giorni l'esame del disegno di legge in Aula alla Camera. Entro oggi dovrebbe esserci l'approvazione a tutti gli emendamenti e domani il via libera al testo. Intanto continua anche la protesta in atto da oggi fuori dalla Camera a Roma.

