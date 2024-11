Dall’11 aprile cinque nuove destinazioni: per Siracusa, Augusta, Ispica, Pozzallo e Marsala

FlixBus inaugura collegamenti tra Villa San Giovanni e cinque nuove destinazioni in Sicilia, consolidando ulteriormente il corridoio Calabria-Sicilia. A partire dall’11 aprile saranno raggiungibili da Villa San Giovanni anche Siracusa (fino a 2 volte al giorno), Augusta (fino a 2 corse giornaliere), Ispica, Pozzallo e Marsala, che portano a circa 20 il numero di città raggiungibili in Sicilia, affiancandosi, tra le altre, a Messina (collegata fino a 4 volte al giorno con tempi di percorrenza a partire da 35 minuti), Catania (fino a sei corse giornaliere) e Palermo. Ma da Villa è possibile arrivare senza cambi anche in molti dei principali centri nazionali, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze.