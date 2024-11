Numerosi i contagi tra i pazienti. Il provvedimento del Gom necessario per la messa in sicurezza dei locali interessati

Focolaio al Gom di Reggio Calabria, nel reparto di Neurologia. Sono numerosi i casi covid riscontrati tra i pazienti ricoverati nel reparto, tanti da richiedere un intervento immediato da parte della direzione che ha deciso di sospendere i ricoveri.

Secondo quanto emerge, in via cautelativa e temporanea i ricoveri saranno bloccati per consentire la messa in sicurezza dell’intero reparto. Nel frattempo cresce la situazione di allarme considerando che i focolai inziano ad interessare sempre più reparti redendo la gestione dei ricoveri ingestibile.