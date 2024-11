Tragedia sfiorata a Paola dove due fratelli sono stati colpiti da un fulmine mentre si trovavano in spiaggia e passeggiavano sull'arenile vicino a del materiale ferroso. Necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha provveduto a trasportare uno dei due, 66 anni, che verserebbe ora in gravissime condizioni all'ospedale di Lamezia Terme. L'altro fratello, 57enne, è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso di Paola e non avrebbe priportato lesioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i sanitari del 118.