Colpi di pistola sono stati esplosi in tarda mattinata nei confronti di una paninoteca situata nel quartiere Fondo Gesù di Crotone.

La zona al momento dell’azione criminale era molto affollata per via della presenza di studenti pendolari in attesa degli autobus all’autostazione.

La scena è stata vista da una persona che ha lanciato l’allarme. Sul posto gli agenti della locale questura ai quali spetterà il compito di risalire all’identità degli autori.