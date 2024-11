L’appello del deputato del Pd arriva dopo l’ennesima richiesta dei lavoratori dell’istituto che nei giorni scorsi hanno scritto al Governatore per chiedere un incontro urgente

«Leggo con estremo rammarico il comunicato stampa dei lavoratori della Fondazione Terina, ormai esasperati da una situazione non piu' sostenibile e con altrettanto disappunto registro che nonostante i miei interventi, mirati a proporre soluzioni sostenibili per il futuro della Fondazione e delle sue utili finalita' insieme alla tutela dei posti di lavoro, la Regione Calabria persevera in un atteggiamento d'inerzia e di grave responsabilità politica».

Fondazione Terina: «Crisi senza via d’uscita»

A dichiararlo Sebastiano Barbanti, deputato del Pd, che aggiunge: «Il Presidente Oliverio sa bene che non ci saranno capri espiatori e che il giudizio dei calabresi sul suo operato, come su quello di qualunque politico, sara' severo e fortemente penalizzante per l'intera classe dirigente che l'ha sostenuto. Gli chiedo pertanto - dice - di non temporeggiare ulteriormente, ha sul tavolo le soluzioni proposte dal sottoscritto, frutto di vari incontri, ma se non dovesse condividerle abbia il coraggio e la coerenza di dire ai calabresi qual e' la sua ipotesi di concreta soluzione rispetto alla Fondazione Terina, d'altronde e' stato eletto con questo specifico mandato di risolvere i problemi della Calabria e, vista la gravita' della situazione, il tempo per equilibrismi politici e sofisticherie e' ormai passato».