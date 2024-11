Indagate due persone di Cinquefrondi e Polistena: avrebbero percepito illecitamente erogazioni comunitarie.

I Carabinieri del Nucleo Antifrode, a conclusione dell’attività investigativa sugli illeciti percepimenti di erogazioni comunitarie, in esecuzione all’ordine emesso dal Gip del tribunale di Palmi, hanno sottoposto a sequestro preventivo conti correnti, depositi, titoli, beni immobili siti in Polistena e Cinquefrondi per un valore complessivo di circa 265.000 euro, in capo agli indagati C.L., di anni 77 di Polistena, e P.R., di anni 54 di Cinquefrondi, responsabili, in concorso tra loro, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.



I due sono ritenuti anche responsabili di aver presentato nel quadriennio 1999/2002, all’agenzia per le erogazioni in agricoltura domande uniche di pagamento su superfici in realtà condotte da altra persona ed abbinando tali terreni a titoli ottenuti fraudolentemente attraverso una fittizia ed inesistente produzione di olio dichiarata nel periodo di riferimento