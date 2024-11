Trema ancora la terra in Calabria. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata dall'Istituto nazione di geofisica e vulcanologia questa mattina alle ore 6:31 nel Tirreno meridionale al largo della costa di Scalea, nel Cosentino. Il sisma è stato avvertito anche in altre province. Tanta la paura dei cittadini che si sono riversati in strada. Una seconda e una terza scossa di minore entità (magnitudo 2.5 e 2.1) sono state registrata pochi minuti dopo sempre nella stessa zona. Al momento non si registrano danni a persone o cose. (LEGGI ANCHE: Terremoto nel Cosentino, scuole chiuse e circolazione treni sospesa)