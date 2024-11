Tanta paura per i residenti di tutta la provincia. Non si registrano al momento danni a persone o cose

Forte scossa di terremoto avvertita nella provincia Reggio Calabria. Il sisma di magnitudo 3.9, come riporta l'Ingv, si è verificato alle 11.57 con epicentro a Roccaforte del Greco e ad una profondità di 18 chilometri.



In tantissimi, dalla Piana alla Locride, passando per la città di Reggio Calabria hanno avvertito un movimento d'aria e poi l'ondulazione con spostamento di oggetti come sedie, tavoli e quant'altro.

Tanta paura, ma al momento non si hanno notizie di danni per persone o cose.