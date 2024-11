Una scossa di terremoto è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 8:23 di questa mattina nello specchio di mare a ovest di Creta in Grecia a 265 chilometri a sud di Atene. Il sisma, di magnitudo 6.0, è stato avvertito anche in tutta l’Italia meridionale, dalla Puglia alla Calabria. Per ora, non si registrano danni a persone o cose.