Una violentissima scossa di terremoto, di magnitudo 6.8, è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia sulla costa occidentale del Peloponneso, in Grecia. Il sisma, registrato alle 00:54 ad una profondità di 10 km, è stato avvertito anche in Calabria.

L'epicentro è stato localizzato nel mar Ionio, a 38 km dall'isola di Zacinto. La scossa è stata avvertita distintamente in tutto il sud Italia, in particolare sulle coste orientali di Puglia e Sicilia ma anche in Campania, con alcune segnalazioni arrivate da Napoli.

In Calabria il sisma è stato avvertito maggiormente sulla costa ionica e, in particolare, nella provincia di Reggio. Al momento non si hanno notizie di danni o feriti. L'Ingv nel corso della notte ha avvertito inoltre che "è stata diramata un'allerta tsunami per la Grecia. Per le coste di Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia (Ionio) l'allerta è 'arancio': possibili variazioni del livello del mare inferiori a 1 metro. Si consiglia di stare lontani da coste e spiagge". L'allarme è rientrato alle ore 6:34.