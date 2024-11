Ancora piogge intense sono previste per la giornata di oggi, domani un netto miglioramento

Pioggia intensa e instabilità diffusa in tutta la Calabria dopo le forti precipitazioni e i disagi di ieri, soprattutto nella fascia jonica. A Reggio, dove stamane ha fatto la sua comparsa il sole, superlavoro per i vigili del fuoco che da ieri hanno dovuto effettuare oltre un centinaio di interventi per allagamenti, alberi caduti o pericolanti e cartelli stradali divelti. Anche nella frazione Marina di Vibo disagi nella notte. Mareggiate nello Jonio.

A Cosenza, la notte scorsa, è rimasta allagata una parte della tendopoli provvisoria che Comune di Cosenza e prefettura hanno realizzato per ospitare i Rom, sgomberati dal villaggio di capanne lungo il fiume Crati, abbattuto nei mesi scorsi. Diverse tende, a causa della pioggia battente, hanno registrato copiose infiltrazioni di acqua. Sul posto ci sono i vigili urbani e i tecnici del Comune. Nella tendopoli, che si trova a Vaglio Lise, di fronte alla stazione ferroviaria, sono ospitati, al momento, circa 300 Rom. Al momento sul posto Alessandra De Rosa, delegata del Comune, che sta cercando di risolvere al meglio la situazione con i tecnici ddell. De Rosa ha chiesto scusa alle persone che vivono nel campo per il disagio creato, precisando che “non avevamo intenzione di portarvi qui per farvi stare peggio di come stavate nelle baracche”.



Nel Catanzarese, invece, piove ancora. A Lamezia Terme, nel quartiere Sambiase, un albero è stato abbattuto dal forte vento creando paura e disagi tra i residenti. Nella giornata odierna piogge anche forti colpiranno la Calabria, da domani il tempo migliorerà decisamente con il ritorno di un cielo poco o parzialmente nuvoloso.