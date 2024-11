La casacca con un messaggio per il ragazzo aggredito e ridotto in fin di vita ad agosto scorso è stata anche indossata dai calciatori rossoblù prima dell'incontro con il Picerno. Il sindaco Voce: «Segnale di vicinanza e solidarietà da parte di tutta la comunità»

La città e la squadra di calcio di Crotone si stringono attorno alla famiglia di Davide Ferrerio, il ventenne bolognese in coma da quando, la sera dell'11 agosto proprio nella città pitagorica, fu aggredito e ridotto in fin di vita a causa di uno scambio di persona. Le sue condizioni sono gravissime, i medici non hanno dato speranze, e oggi la madre, dalle pagine del Corriere della Sera, è tornata a chiedere giustizia.

Prima della partita tra il Crotone e il Picerno, valida per l'undicesimo turno del campionato di serie C, questo pomeriggio i calciatori della squadra calabrese sono scesi in campo indossando una maglia dedicata a Davide. Un grande cuore di colore rosso impresso sopra, con la scritta "Forza Davide": un messaggio di speranza, ma soprattutto una sorta di abbraccio per il giovane e la sua famiglia, che in città hanno vissuto le loro ore più buie.

Sugli spalti dello stazio Ezio Scida il sindaco Voce e l'assessore Bossi hanno voluto consegnare la stessa maglia, con tutte le firme dei giocatori, agli zii di Davide. «Un segnale - dicono dall'amministrazione comunale - di vicinanza e di solidarietà da parte della squadra del presidente Vrenna e di tutta la comunità di Crotone».