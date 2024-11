Lo scrive in una nota il coordinamento di FI Giovani Rossano, guidato da Antonio Stasi

"Triste è la situazione che, in queste ultime ore, sta tragicamente investendo la nostra Rossano per le incessanti e violente precipitazioni d'acqua.

Un evento climatico, sicuramente, previsto dai bollettini meteo ma che inaspettatamente, per dimensioni e entità, ha messo letteralmente in ginocchio l'intero territorio per le ingenti devastazioni arrecate.

Allo stato attuale, per fortuna, non ci sono né morti e né dispersi stante le fonti dell'unità di crisi del Centro Com della Protezione civile di Rossano che, nella giornata di oggi, sta coordinando anche l'emergenza su Corigliano.

Le zone maggiormente colpite dal maltempo riguardano: località Sant'Angelo, nella zona costiera, dove si sono verificati numerosi allagamenti di terreni, attività balneari e abitazioni e nel Centro storico sono stati riscontrati numerosi smottamenti nella zona antica e sulle strade d'accesso.

Il Sindaco Antoniotti, di concerto con il Prefetto di Cosenza S.E. Gianfranco Tomao, sta monitorando l'evolversi delle condizioni meteorologiche e pianificando le azioni di intervento dando, ovviamente, priorità alle situazioni di maggiore criticità.

Il Comune di Rossano, altresì, su disposizione del Sindaco Antoniotti, attraverso l'ausilio di ditte private, sta già provvedendo al ripristino degli argini del torrente Citrea e alla ricanalizzazione delle acque.

Orbene, alla luce di quanto esposto, fermamente stigmatizziamo gli atteggiamenti di quanti tendono a polemizzare contro gli amministratori locali o quegli stessi cittadini che depositano rifiuti ingombranti nei torrenti al punto da otturare le naturali vie di scolo per l'acqua.

Occorre mantenere, in queste circostanze, un atteggiamento consono e equilibrato cercando di collaborare unitamente al fine di far risorgere la nostra Città dalle macerie evitando di strumentalizzare una triste e immeane tragedia.

Ebbene, però, in questo totale marasma, la questione Rossano e Corigliano è divenuto un caso nazionale poiché portato alla ribalta nei maggiori telegiornali delle TV di Stato. Con ciò, pertanto, pretendiamo con vigore il totale sostegno e la presenza del Capo del governo nei nostri territori colpiti dall'alluvione. Ricordiamo a noi stessi che l'Italia, dal 1861, è una Nazione unica e indipendente da Milano a Palermo e, quindi, in queste contingenze, come diceva qualcuno, non esistono figli privilegiati e figli derelitti.

Forza Italia Giovani Rossano, in conclusione, esprime il suo totale sostegno alla Città di Rossano e alla popolazione tutta e auspica che l'istanza da noi avanzata venga accolta dal Capo del governo."