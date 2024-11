L’uomo è stato fermato al termine di un inseguimento per le vie di Schiavonea. Trovato in possesso di marijuana e di una carabina

Dopo un inseguimento per le vie di Schiavonea di Corigliano-Rossano (Cosenza), gli agenti della polizia hanno arrestato un 36enne, N.M., già noto alle forze dell'ordine, per porto e detenzione illegale di un fucile con relativo munizionamento e detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La polizia stava effettuando dei controlli e ha intimato l'alt all'auto dell'uomo. Questi però si è velocemente allontanato, dopo essersi disfatto di una grossa busta, poi recuperata. Alla fine la sua auto è stata bloccata e gli agenti hanno scoperto che all'interno della busta c'era una carabina calibro otto e dieci cartucce.

L'uomo era anche privo della patente di guida. A casa sua i poliziotti hanno poi trovato altre 30 cartucce per carabina calibro 8, 48 cartucce per pistola calibro 22 e 17 grammi di marijuana suddivisi in 8 involucri di cellophane trasparente. L'arma e il munizionamento sequestrati erano proventi di un furto avvenuto di recente nel comune di Cerchiara.