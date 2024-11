Un uomo a bordo di una mercedes non si è fermato all'alt della polizia stradale a Rende. Scene da Far West

Scene da far west lungo la strada statale 107 Silana-Crotonese nella zona che attraversa l’abitato di Rende. Un uomo alla guida di una mercedes classe A all’altezza del bivio per l’Unical, per motivi ancora in corso di accertamento, ha forzato un posto di blocco della polizia stradale dandosi alla fuga.

Gli agenti in servizio immediatamente si sono messi subito all’inseguimento del veicolo riuscendo a bloccare il fuggitivo qualche chilometro più avanti esattamente in corrispondenza dello svincolo per Piano Monello anche con l’ausilio dell’intervento di una unità del reparto prevenzione crimine che ha sbarrato la corsa della mercedes. Nel corso dell’inseguimento sono stati anche esplosi alcuni colpi di pistola indirizzati alle gomme del veicolo. Sono in corso adesso accertamenti per verificare l’identità dell’uomo e soprattutto il motivo che ha portato alla fuga.

Francesco Pirillo