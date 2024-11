Brutta sorpresa all'istituto tecnico Filangieri di Trebisacce. Indagano i carabinieri

Amara sorpresa per docenti e alunni dell'Istituto Tecnico Filangieri di Trebisacce. All'apertura dei locali nella mattinata di oggi, mercoledì 7 febbraio, il personale ha trovato un cancello di ingresso forzato ed una vetrata sfondata, poi è arrivata la scoperta del furto di vario materiale informatico in dotazione nelle aule e nei laboratori.

Oltre al furto anche diversi atti vandalici

Sono stati trafugati computer, tablet, alcuni televisori e anche le lavagne Lim utilizzate per le lezioni quotidiane. Registrati anche alcuni danneggiamenti e atti vandalici. Allertati dalla dirigente Consolata Piscitiello, sul posto sono giunti i carabinieri. Sono in corso le indagini per accertare i responsabili.